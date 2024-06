Bydgoscy policjanci poszukują tego człowieka. W sprawie kradzieży roweru przy Świętej Trójcy

Kryminalni z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo prowadzą dochodzenie w sprawie kradzieży roweru, do której doszło w dniu 19 maja 2024 roku, przy ulicy Świętej Trójcy w Bydgoszczy. Do sprawy został zabezpieczony monitoring, który zarejestrował wizerunek osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa. Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do identyfikacji mężczyzny przedstawionego na zdjęciu.

O kradzież roweru przy ul. Świętej Trójcy w Bydgoszczy policjanci podejrzewają tego człowieka. Policja

Wszelkie informacje dotyczące tej sprawy można przekazać osobiście w komisariacie policji przy ulicy Wojska Polskiego 4F w Bydgoszczy lub telefonicznie pod numerem telefonu 47 751 52 55, a także całodobowo pod numerami 47 751 52 69 lub 112 powołując się na znak sprawy L.dz. II Kr 1745/24.