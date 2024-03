Burzowa pogoda w Polsce 31.03.2024. Zobacz najnowsze informacje

Dziś Wielkanoc, kolejny bardzo ciepły, ale nadal marcowy dzień. 🌷🥚🐇 ℹSobota przyniosła nam nowy rekord temperatury dla marca - wynosi on od wczoraj 26,4 st. Celsjusza. Taka temperatura została zanotowana na stacji pomiarowej w Tarnowie. 🌡️Bardzo ciepło będzie także i dziś. Termometry ponownie pokażą do 23/24 stopni, a możliwe, że miejscami będzie to nawet około 25 stopni Celsjusza. 🟡 Istnieje też niewielka szansa na to, że pojawią się burze.🌩 Dziś także czeka nas kolejny dzień z pyłem saharyjskim na niebie. W wielu miejscach ponownie można będzie obserwować związane z tym zjawiskiem zmętnienie nieba . Raz jeszcze życzymy Wam spokojnych i rodzinnych Świąt ! Warto wybrać się dziś na rodzinny, wiosenny spacer. ;) Grafika: Prognozowana temperatura maksymalna, model ICON-EU. fot. Tomasz Matusiak, Wieluń oraz Adi Bie. 📷