Burzowa pogoda w Polsce 30.03.2024. Zobacz najnowsze informacje

Przed nami bardzo ciepłe i słoneczne Święta Wielkanocne, choć z pewnymi perturbacjami pogodowymi w Lany Poniedziałek. Szczegóły w naszej prognozie. Zapraszamy na świąteczną prognozę pogody na Wielką Sobotę, Wielkanoc i Lany Poniedziałek Wielka Sobota od rana słoneczna tylko z niewielkimi obłokami i chmurami piętra wysokiego na niebie. Tak będzie przez cały dzień. Bardzo ciepło, od 20 do 22 stopni Celsjusza. Wielkanoc również piękna, słoneczna i bardzo ciepła. Sporo słońca, tylko niegroźne obłoki i chmury Cirrus. Temperatury od 21 do nawet 23 stopni Celsjusza! To będzie piękny, ciepły niemalże letni dzień! Skorzystajmy z tak pięknej aury jaką zafunduje nam natura w tegoroczne święta! Poniedziałek Wielkanocny w tej chwili według modelu UM klaruje się na nadal ciepły ale bardzo wietrzny. Rano słonecznie i ciepło, ale popołudniu szczególnie w południowej części regionu mogą występować bardzo silne porywy wiatru. Pod wieczór możliwe także opady i nawet burze. Co do poniedziałkowego dnia z pewnością pojawi się jeszcze jutro u nas osobny post z przewidywaną pogodą.