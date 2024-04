Burzowa pogoda w Polsce 3.04.2024. Zobacz najnowsze informacje

‼️ 📆 Witajcie w środę, 3 kwietnia 2024 r. ‼️ :D ☕ 🌡 Niebawem będziemy mogli liczyć na kolejne, znaczące ocieplenie. 🌡 📉 Po przejściu frontu atmosferycznego związanego z układem niskiego ciśnienia „Patricia", temperatura powietrza spadła o kilka, a nawet kilkanaście stopni w stosunku do pogody, którą mieliśmy w trakcie świąt. 🔥 Zmieni się to jednak już wkrótce, a pod koniec tygodnia w całym kraju temperatura powietrza wzrośnie ponownie powyżej 20°C. Niewykluczone, że lokalnie na południu osiągnie wartości dochodzące nawet do 27-28°C. 🔥 Najprawdopodobniej najdłużej wysokie temperatury utrzymają się na południu Polski, gdzie ciepło może być do początku przyszłego tygodnia. 🥶 Tymczasem ochłodzenie związane z przejściem frontu atmosferycznego szczególnie odczuwają mieszkańcy północnej części kraju, gdzie temperatura powietrza wynosi ok. 2-4°C. 💨 Miejscami wieje silny wiatr, którego prędkość – szczególnie na północnym wschodzie - dochodzi obecnie do ok. 50-70 km/h. 🌧🌨W ciągu najbliższych kilkunastu godzin, lokalnie w tych regionach mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu. 🌧 Im dalej na południe tym cieplej, ale lokalnie również pada. Miejscami w pasie od Pomorza Zachodniego i środkowej części Wielkopolski po północną część Mazowsza występują przelotne, silniejsze opady deszczu, związane z przechodzącymi wielokomórkowymi układami konwekcyjnymi. Lokalne opady deszczu występują również w północnej części Małopolski. 🌡 Dziś w ciągu dnia temperatura powietrza wyniesie od 4-8°C na północy Polski, przez 9-10° na zachodzie po 13-15°C na południu kraju. 💨 W centrum, na południu a zwłaszcza na wschodzie, odczucie chłodu będzie potęgować umiarkowany i silny wiatr, którego prędkość będzie przeważnie osiągać ok. 40-60 km/h. 🌧 Lokalnie mogą pojawić się również opady deszczu, a niewykluczone, że na wschodzie trafi się również pojedyncza burza. ⚡️ 📊 Grafiki: IMGW - PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego , Polscy Łowcy Burz 🖊 [Igor Laskowski]