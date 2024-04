Burzowa pogoda w Polsce 2.04.2024. Zobacz najnowsze informacje

Dzień dobry, Kochani Zgodnie z naszym ostrzeżeniem mieliśmy deszczowa noc. Wg najnowszych danych spadło od 10 do 25 mm. Na całe szczęście nie pojawiły się burze. Co dalej w pogodzie? W kolejnych godzinach nie wykluczamy wystąpienie lokalnych opadów deszczu. Istnieje mała szansa na burze. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 10 do 12 stopni. W kolejnych dniach podobny typ pogody, a temperatura wyniesie do 12/13 stopni. * Prawdopodobnie czeka Nas przyjemny i dość ciepły weekend z temperaturą nawet 24-26 stopni. Foto CMM IMGW.