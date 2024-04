Burzowa pogoda w Polsce 1.04.2024. Zobacz najnowsze informacje

Prognoza burzowa na poniedzialek ** W poniedziałek w ciągu dnia, oraz w nocy na obszarze zaznaczonym na mapie, jako (R), prognozujemy wystąpienie słabych warunków do powstania burz. Szanse na powstanie burz są małe, lecz jeżeli burze się pojawią, należy się spodziewać intensywnych opadów deszczu, które lokalnie mogą prowadzić do podtopień, silnego wiatru do 70 km/h, a także lokalnie gradu do 0,5-1 cm. Burze lokalnie mogą powodować straty! Prognoza burzowa może być aktualizowana. PAMIĘTAJ BURZA JEST ZJAWISKIEM LOKALNYM I NIE MUSI WYSTĄPIĆ BEZPOŚREDNIO NAD TWOJĄ LOKALIZACJĄ!