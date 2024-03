Burze w Polsce 30.03.2024. Sprawdź najnowsze informacje

Prognoza pogody na Wielkanoc 2024 Noc 30/31.03.2024 (sobota/niedziela) Nad województwo dotrze zachmurzenie, co wraz ze zwrotnikową masą powietrza i stosunkowo silnym wiatrem z południa sprawi, że temperatura w nocy nie spadnie zbyt mocno. Nad ranem zanotujemy przeważnie +10/+12 stopni, jedynie lokalnie w zastoiskach może spaść bliżej +7 stopni. Dzień 31.03.2024 (Niedziela Wielkanocna) Na niebie nieco więcej chmur, jednak nie będą one zbyt grube i powinno przebijać się słońca. Okresami będzie się rozpogadzać do błękitnego nieba. Dodatkowo niebo może być bardziej mętne z powodu saharyjskiego pyłu związanego ze zwrotnikowym powietrzem. Wiatr nadal silny z południa. Temperatura wciąż ekstremalnie wysoka - w pełni dnia około +22/+24 stopni, lokalnie do +25 stopni. Noc 31.03/1 (niedziela/poniedziałek) W nocy oprócz większego zachmurzenia mogą lokalnie pojawić się przelotne opady deszczu, a pod wieczór może nawet punktowo zagrzmieć. Noc jeszcze cieplejsza od poprzedniej, minimalnie zanotujemy około +11/+14 stopni. Wiatr nieco słabszy niż w dzień. Dzień 1.04.2024 (Poniedziałek Wielkanocny) Zachmurzenie zmienne, okresami więcej słońca, okresami pochmurno. Wiatr niezmiennie silny, z południa. Pod wieczór może lokalnie pokropić deszcz. Temperatura w pełni dnia około +21/+23 stopni. Od wtorku zmiana pogody - zrobi się bardziej deszczowo, opady miejscami mogą być naprawdę spore. Utrzymają się dość wysokie temperatury jak na początek kwietnia, ale oczywiście będzie znacznie chłodniej niż podczas ekstremalnie ciepłej Wielkanocy - około +12/+15 stopni w dzień.