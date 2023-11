"Bieg Dla Jaj". Setki chętnych pobiegło w bydgoskim Myślęcinku. Zobaczcie zdjęcia!

„Bieg Dla Jaj” 2023 – tak było. Setki chętnych wzięło udział w naszej akcji. Mamy zdjęcia!

Movember – listopad miesiącem świadomości męskich nowotworów

Podnoszenie świadomości mężczyzn na temat profilaktyki raka jąder i prostaty, to główny cel akcji społecznej o nazwie Movember. Symbolem kampanii, której kulminacja przypada w listopadzie, są wąsy. Mężczyźni zapuszczają je, aby solidaryzować się z chorującymi na „męskie” nowotwory, ale też po to, żeby zwrócić uwagę na potrzebę profilaktyki raka u panów i skłonić do przeprowadzenia ich także u siebie. W tę akcję, już po raz kolejny, włącza się nasza redakcja.