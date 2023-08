Będzie upalnie i burzowo - IMGW publikuje ostrzeżenia meteorologiczne 1. i 2. stopnia

To będzie upalny weekend. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni opublikował ostrzeżenie meteorologiczne dla Kujaw i Pomorza przed upałami. To alert 2. stopnia i dotyczy Bydgoszczy oraz wszystkich powiatów. Szczegóły tego alertu oraz ostrzeżenia o burzach (1. stopnia) poniżej.

Alert meteo: Uwaga, upał!

► Na podstawie ostrzeżenia IMGW, Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego od godziny 12:00 dnia 18.08.2023 r. do godziny 18:00 dnia 20.08.2023 r. prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 30%. Stopień zagrożenia: 2.

Alert meteo: Uwaga na burze z gradem

► Na podstawie ostrzeżenia IMGW, Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego od godziny 13:00 dnia 18.08.2023 r. do godziny 22:00 dnia 18.08.2023 r. miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%. Stopień zagrożenia: 1. Uwaga! Ze względu na dynamiczną sytuację, stopień ostrzeżenia może zostać podniesiony.