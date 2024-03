Będzie się działo w Młynach Rothera. Urodziny "Mózgu", warsztaty muralowe dla młodzieży i Slam Filozoficzny

Najbliższy odbędzie się 5 kwietnia.

Do 9 kwietnia można oglądać można wystawę prac Moniki Szczygieł, a jednocześnie trwa open call, czyli nabór na kolejną wystawę. Nabór jest otwarty do 17 kwietnia. Instytucja w tym roku zaprasza także na cykl „Docs Against Gravity w Młynach”, czyli projekcje filmów dokumentalnych. Najbliższy seans odbędzie się 11 kwietnia.