Bębniarze i tancerze hip-hop połączyli siły. Niesamowity turniej tańca w hali dworca PKP Bydgoszcz Główna [zdjęcia]

- Początkowo planowaliśmy tę imprezę w Fabryce Lloyda, ale pożar sprawił, że konieczna była zmiana miejsca. Stąd spotkaliśmy się w hali dworca PKP Bydgoszcz Główna - mówi Krzysztof Kiełpiński. - Street Rules - Dance Contest to połączenie dwóch światów, dwóch kultur i dwóch społeczności, które uwielbiają koła, improwizację, rytm. To wielkie święto tańca i współdzielenia się dobrą energią.

Tancerze biorą udział w kategoriach solowych - bitwach 1vs1 w 2 kategoriach Hip Hop lub Me Against The Music oraz w kategorii All Styles - bitwach w formacie 2vs2.

- Kategorie All Styles oraz Me Against The Music - to najbardziej spektakularne widowiska, ponieważ mogą w nich wystartować tancerze wszystkich styli. Ktoś, kto trenuje np. taniec towarzyski może zmierzyć się z osobą tańczącą hip-hop. Uczestnicy nie wiedzą, co i w jakim stylu puści DJ, czyli improwizacja w czystej postaci - podkreśla Krzysztof Kiełpiński.

Aranżacje przygotował DJ Sewio, czyli Seweryn Obałka z Łodzi. Aranżacje na bębny Piotr Schutta z Djembe Warriors z Bydgoszczy.

- Projekt Street Rules - Dance Contest był dla nas wyzwaniem, ale także fajną przygodą - mówi Piotr Schutta. - Nie jesteśmy zawodowymi muzykami, lecz pasjonatami gry na bębnach i miłośnikami etnicznej muzyki perkusyjnej. Na próbach pracowaliśmy nad materiałem nie z naszego świata, próbując znaleźć wspólny mianownik dla hip-hopu i muzyki etnicznej. Podczas Street Rules - Dance Contest można usłyszeć w naszym wykonaniu muzykę zachodnioafrykańską. Można powiedzieć, że przez te dwa dni dudnimy praktycznie od rana do wieczora.