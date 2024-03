Basia Lipińska z serialu "Będziemy mieszkać razem". Kim jest aktorka Lena Góra? [16.03.2024 r.]

Lena Góra rozpoczęła swoją przygodę z aktorstwem jako 16-latka, wyjeżdżając do Londynu, a następnie spędziła cztery lata w Stanach Zjednoczonych, gdzie ukończyła m.in. The Actors Studio w Nowym Jorku oraz The American Academy Of Dramatic Arts w Los Angeles. Obecnie Lena Góra ma 33 lata i gra w serialu TVP pt. "Będziemy mieszkać razem". Zobacz więcej zdjęć aktorki >>>► Informacje o niej znajdziesz w artykule► To może Cię zainteresować: >> Zosia z serialu Rodzina Zastępcza. Tak obecnie teraz wygląda Misheel Jargalsaikhan

