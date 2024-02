Awaria wodociągowa na Gajowej w Bydgoszczy usunięta. Trwa odtwarzanie nawierzchni

Woda do wszystkich mieszkańców puszczona została około godziny 22:00 (we wtorek), gdy była już pewność, że wyciek został zatrzymany, a przewody przeszły próbę szczelności - informują MWiK w Bydgoszczy. Ekipy przystąpiły do odtwarzania nawierzchni, by w miejscu awarii można było przywrócić ruch.

Przed godziną 10.00 w środę (14 lutego) ZDMiKP cały czas informował o utrudnieniach w tym miejscu: "W związku z awarią wodociągu na skrzyżowaniu Głowackiego/Gajowa dla linii autobusowych nr 55, 60, 71, 77 został wyznaczony objazd ulicami Bałtycką i Skłodowskiej-Curie".

Przypomnijmy, że zgłoszenie o dużym wycieku na ul. Gajowej 80 dyspozytorzy MWiK otrzymali we wtorek po godz. 4.00. Jak podają wodociągi, pogotowie potwierdziło wyciek i jednoczesne podniesienie jezdni. Zaistniała konieczność wyłączenia wody m.in. na ulicach Gajowej, Skłodowskiej-Curie, Powstańców Wielkopolskich i zamknięcia ruchu na ulicy Gajowej (na odcinku od Bartosza Głowackiego do Powstańców Wielkopolskich).