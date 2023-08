Awaria na ulicy Deszczowej w Bydgoszczy. Wiemy, do kiedy potrwają utrudnienia [zdjęcia]

Niemiła niespodzianka czekała we wtorek (1 sierpnia) rano na pasażerów korzystających z autobusowych linii nr 51 i 83 we wtorkowy ranek w Bydgoszczy. Okazało się, że obie są "okrojone".

To efekt awarii, jaka miała miejsce na jezdni przy ulicy Deszczowej.

- Wieczorem 31 lipca dostaliśmy zgłoszenie, że zapadła się jezdnia wokół studzienki kanalizacyjnej - usłyszeliśmy w bydgoskich Wodociągach.- Od razu przystąpiliśmy do prac naprawczych.

Do kiedy potrwają utrudnienia w ruchu?

- Jeśli chodzi o autobusy, potrwa to pewnie do całkowitego usunięcia awarii - wyjaśniają Wodociągi. - Trochę to potrwa, bo trzeba wyciągnąć studzienkę, naprawić ją, wylać asfalt, itp. Szacujemy, że uporamy się z tym do końca tego tygodnia. Wtedy autobusy będą mogły wrócić na dotychczasową trasę.

Jak będzie wyglądała komunikacja do chwili uporania się z problemem?

- Linie nr 51 i 83, z uwagi na awarię wodociągową, zostały czasowo skrócone odpowiednio do przystanku Wiejska/Deszczowa i Nad Torem/Chmurna poinformowano nas w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.