Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk na wczasach. Tatuaże w roli głównej!

Wakacje Artura Szpilka i Kamili Wybrańczyk

Szpilka i jego partnerka uwielbiają wypady do ciepłych krajów. Relacje z wakacji zawsze można śledzić na ich profilach w mediach społecznościowych. Nie inaczej było podczas zimowego wyjazdu do Egiptu. Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk polecieli tam wraz z Łukaszem "Jurasem" Jurkowskim - legendą polskiego MMA, pierwszym zawodnikiem wprowadzonym do Hall of Fame KSW - i jego partnerką.

Szpilka i Wybrańczyk uwielbiają tatuaże. Na ich ciele pojawiają się cięgle nowe dzieła - niebawem zabraknie na nie miejsca... Wakacyjny wypad był szansą do ich zaprezentowania.