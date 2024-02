Andrzej Gołota - tak wygląda jego dom w Chicago. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień [24.02.2024]

Andrzej Gołota ujrzał światło dzienne 5 stycznia 1968 roku w Warszawie. Już we wczesnych latach życia przejawiał niezwykłe zamiłowanie do sportu, które zaowocowało później imponującymi osiągnięciami. W wieku zaledwie 17 lat sięgnął po tytuł wicemistrza świata juniorów, zapowiadając swój nieposkromiony talent. Szybko zyskał uznanie, zdobywając złote medale na krajowych arenach oraz brązowy medal podczas Igrzysk Olimpijskich w Seulu.Na zdjęciu Mariola Gołota i Andrzej Gołota swojej 25. rocznicy ślubu. Rok 2015.Oto mieszkanie w Chicago: dom rodzinny Andrzeja Gołoty. Zajrzyjcie do galerii i zobaczcie zdjęcia >>>>

AKPA/ Krzemiński Jordan