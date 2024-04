Alergie pokarmowe wywołane przez owoce. Zobacz, jakie owoce najczęściej uczulają [7.04.2024 r.]

Najczęstsze objawy alergii pokarmowej

Kiedy może pojawić się alergia pokarmowa?

Alergia pokarmowa może wystąpić w każdym wieku, ale najczęściej pojawia się u niemowląt i małych dzieci. Wynika to z faktu, że układ immunologiczny przewodu pokarmowego jest wtedy szczególnie podatny na nieprawidłowe reakcje. Często alergia pokarmowa jest pierwszym objawem predyspozycji organizmu do innych chorób alergicznych. Mimo że w niektórych przypadkach alergia pokarmowa może ustępować wraz z wiekiem, to trend zachorowalności na nią rośnie zarówno w Europie, jak i na świecie.