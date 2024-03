Akacjowa 38 - to wydarzy się w tym tygodniu. Wybuch bomby! Akacjowa spłynie krwią [18.03.24] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 16-17 marca. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Maximiliano dostaje wezwanie do Ministerstwa Zdrowia. Cayetana ogłasza zarządowi fundacji, że chce otworzyć szkołę dla elitarnej młodzieży. Celia przekonuje Felipe, że Teresa powinna u nich zamieszkać, by czuwać nad kształceniem Tano. Trini szykuje przyjęcie, na które chce zaprosić sąsiadki i ich służące. Co jeszcze się wydarzy?