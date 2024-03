Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu po weekendzie. Victor zostaje odkryty w łóżku Lolity! [10.03.24 r.]

Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu po wee...

Wkrótce w serialu: Cayetana jest bliska popełnienia samobójstwa. Bandyta napada na Maximiliana żądając zaprzestania kampanii przeciwko pseudolekarzom. Maria Luisa prosi Trini, by wróciła do domu. Fabiana postanawia odejść z Akacjowej. Maria Luisa nalega, by Trini i Ramón szybko wzięli ponowny ślub. Felipe wnosi zbiorowy pozew przeciwko rządowi. Martin odmawia podłożenia w dzielnicy bomby, która ma zabić członka rządu. Cayetana ogłasza zarządowi fundacji, że chce otworzyć szkołę dla elitarnej młodzieży. Fabiana obiecuje Cayetanie, że będzie się zachowywać tak, by nikt się nie domyślił, co je łączy. Trini szykuje przyjęcie, na które chce zaprosić sąsiadki i ich służące. Victor zostaje odkryty w łóżku Lolity!