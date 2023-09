"Akacjowa 38" - to wydarzy się w serialu po weekendzie. Cayetana zleca zabicie Germana! [3.09.2023]

Akacjowa 38 - przeczytaj streszczenia

Niebawem w serialu "Akacjowa 38": German zostaje zatrzymany. Niektórzy przyjaciele odwracają się od niego. Inni pozostają mu wierni. Wśród nich - Leandro, który sprowadza najlepszego stołecznego adwokata: mecenasa Molinę. Adwokat ma pewien pomysł, jak uwolnić Germana. Ale jest on dość kontrowersyjny i Leandro obawia się, że German się na to nie zgodzi. Cayetana udaje dobrą przyjaciółkę sąsiadów, żeby zyskać ich przychylność. Ursula zeznaje, iż była świadkiem, jak German katował żonę. German wpada w w furię w obecności sędziego. To oznacza, że czeka go rozprawa sądowa. Cayetana zleca współosadzonemu zabicie Germana.

