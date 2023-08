Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu po pierwszym weekendzie sierpnia. Marco umiera. Claudio trafi do więzienia za sodomię? [8.08.2023] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Wiemy już, co wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po drugim weekendzie lipca. Na kolejnych slajdach galerii przeczytasz streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane po weekendzie 5-6 sierpnia.Wkrótce w serialu: Marco zostanie postrzelony, w wyniku czego umrze. Servando znajduje kartkę z tajemniczą formułą chemiczną. German podejrzewa, że Justo udawał amnezję. Manuela zwierza się matce z problemów z Germanem. Policja chce aresztować Claudia za sodomię! Zobacz, co wydarzy się w telenoweli "Akacjowa 38" w odcinkach, które TVP pokaże po pierwszym weekendzie sierpnia ►► materiały prasowe/Telemagazyn/VOD Zobacz galerię (10 zdjęć)

Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które wyemitowane zostaną po weekendzie 5-6 sierpnia znajdziesz w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Marco zostaje postrzelony, a następnie umiera w ramionach Claudia. German oznajmia Cayetanie, że nie będzie dłużej dzielił z nią sypialni. Manuela zastanawia się, czy nie wrócić do Justa. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj opisy pod zdjęciami!