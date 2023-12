Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu na przełomie listopada i grudnia. Guadalupe śmiertelnie chory [4.12.23]

Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można na przełomie listopada i grudnia. Wkrótce w serialu: Cayetana zostaje zaproszona na spotkanie z królową. Wszyscy przygotowują się do wizyty królowej regentki, która ma odwiedzić ulicę Akacjową i Cayetanę. Maximiliano chce sprzedać wszystkie posiadane kamienice, by uwolnić się od długu wobec Cayetany. Co jeszcze się wydarzy?

Sprawdzamy, co wydarzy się w popularnej hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38" (Acacias 38) na przełomie listopada i grudnia. Przypominamy, że Telewizja Polska emituje odcinki serialu "Akacjowa 38" także w soboty. Hiszpańską telenowelę ("Acacias 38") oglądać można zatem od poniedziałku do soboty o godz. 18.45 na antenie telewizyjnej "Dwójki" (powtórki odcinków serialu emitowane są na tej samej antenie o godz. 13.15). Serial "Akacjowa 38" zdobył popularność nie tylko w Hiszpanii, ale został ciepło przyjęty przez telewidzów także m.in. we Włoszech. Akcja hiszpańskiej produkcji toczy się w 1899 roku.

Sprawdź, co wydarzy się wkrótce w serialu "Akacjowa 38". Przygotowaliśmy streszczenia odcinków, które zostaną wyemitowane w na przłomie ostatnich miesięcy 2023 roku. Wkrótce w serialu: Celia przyznaje mężowi, że Jesus Guerra usiłował ją uwieść. Królowa w obecności mieszkańców Akacjowej upokarza Cayetanę. Celia postanowiła oddać się Jesusowi. Okazuje się, że Guadalupe cierpi na śmiertelną chorobę. German obiecuje zrobić wszystko, by ją wyleczyć. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w telenoweli. Streszczenia odcinków publikujemy w galerii.. Streszczenia odcinków, które TVP pokaże na przełomie listopada i grudnia, przeczytasz w galerii:

Gdzie i kiedy oglądać serial „Akacjowa 38”?

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela, która na początku stycznia 2023 r. zadebiutowała na antenie Telewizji Polskiej. Serial można oglądać od poniedziałku do soboty w TVP 2. Każdy odcinek rozpoczyna się o godz. 18:45 i trwa około 40 minut. Główną rolę w hiszpańskiej produkcji odgrywa Manuela (wcześniej Carmen), w postać której wciela się María Blanco. W pozostałych rolach możemy podziwiać m.in. Davida Muro jako Servando Gallo, Sandrę Marchenę jako Rosinę Rubio oraz Albę Brunet jako Leonor.

Fabuła serialu "Akacjowa 38" w skrócie

Justo - bogaty, zły i agresywny mąż, wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę, Carmen, która jest w zaawansowanej ciąży. Ta, w odruchu samoobrony, uderza go twardym narzędziem w głowę i jest pewna, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą, zabierając Justo cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Kobiety wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. W trakcie ucieczki Carmen rodzi dziewczynkę, którą nazywa Inocensją.

Matka Carmen decyduje, że małą trzeba zostawić w przyklasztornym przytułku. Carmen przysięga sobie, że po nią wróci. Jadą pociągiem do miasta, gdzie przebywa brat Carmen, Pablo. Carmen krwawi i jest umierająca. Pablo sprowadza lekarza, Germana, który ratuje jej życie. Najwyraźniej lekarz zaczyna się też nią interesować jako mężczyzna. Pablo decyduje, że matka i siostra muszą zmienić imiona i odtąd przybierają imiona Guadalupe i Manuela.