Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do 15 marca. Cayetana pozna prawdę, a potem targnie się na swoje życie! [9.03.24 r.] JK

Cayetana nie będzie mogła uwierzyć, gdy dowie się, kto tak naprawdę jest jej matką.Przejdź dalej i zobacz, co wydarzy się w Akacjowej 38 do 15 marca >>> TVP VOD Zobacz galerię (11 zdjęć)

Za nami już kilka marcowych odcinków serialu "Akacjowa 38", ale to, co najważniejsze dopiero się wydarzy. Cayetana w końcu pozna prawdę i dowie się, kim jest jej matka. Te informacje totalnie zaskoczą Cayetanę, która pogrąży się w smutku i z dnia na dzień podupadnie na zdrowiu. Kobieta postanowi nawet targnąć się na swoje życie. Mamy streszczenia nowych odcinków hiszpańskiej produkcji - zobacz, co wydarzy się w "Akacjowej 38" w pierwszej połowie marca.