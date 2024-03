Akacjowa 38 - to wydarzy się w kwietniu. Wielka tajemnica Humildad wyjdzie na jaw [29.03.2024] MIKIR

Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można w kwietniu. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: W zamachu na Akacjowej ginie Felix de la Vega i Maximiliano. Ramona czeka niebezpieczna operacja usunięcia odłamka metalu, który ugrzązł w pobliżu serca. Celia ostrzega Teresę przed Cayetaną. Humildad postanawia wstąpić do klasztoru. Co jeszcze się wydarzy?