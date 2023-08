Akacjowa 38 - to wydarzy się do końca sierpnia. German bije Cayetanę w twarz! [18.08.2023 r.]

Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które wyemitowane zostaną do końca sierpnia znajdziesz w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Celia pogrąża się w szaleństwie. Servando rezygnuje z dochodowego interesu, żeby ratować ukochaną Paciencię ze szponów nałogu. Wzburzony German robi Cayetanie awanturę i bije ją w twarz. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj opisy pod zdjęciami!

Hiszpańskie telenowele w TVP

Telenowela „Akacjowa 38” to pierwsza hiszpańska produkcja, jaka zagościła na antenie Telewizji Polskiej na początku roku. Kostiumowa produkcja w ramówce TVP zastąpiła turecki serial "Zranione ptaki". Od niedawna polscy widzowie mogą oglądać drugą hiszpańską telenowelę pt. "Krawcowa z Madrytu". O tym serialu piszemy w artykule, do którego link znajdziesz poniżej.

"Akacjowa 38" stała się hitem nie tylko w Hiszpanii, ale także m.in. we Włoszech. Akcja hiszpańskiej produkcji toczy się w 1899 roku.

Akacjowa 38 - to wydarzy się do końca sierpnia

Sprawdź, co wydarzy się wkrótce w serialu "Akacjowa 38". Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane do końca sierpnia. Wkrótce w serialu: Sąsiedzi znajdują poranioną Cayetanę na podłodze wśród potłuczonego szkła i powalonych mebli. Casilda powiadamia Pabla, że jest brzemienna. Umierająca Rita zdradza tejemnicę dotyczącą Cayetany. Rodzina Hidalgo przygotowuje się do przeprowadzki do pałacu. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w telenoweli. Streszczenia odcinków publikujemy w galerii..

Gdzie i kiedy oglądać serial „Akacjowa 38”?

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela, która na początku stycznia 2023 r. zadebiutowała na antenie Telewizji Polskiej. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku w TVP 2. Każdy odcinek rozpoczyna się o godz. 18:45 i trwa około 40 minut.

Główną rolę w hiszpańskiej produkcji odgrywa Manuela (wcześniej Carmen), w postać której wciela się María Blanco. W pozostałych rolach możemy podziwiać m.in. Davida Muro jako Servando Gallo ,Sandrę Marchenę jako Rosinę Rubio oraz Albę Brunet jako Leonor.

O czym jest serial "Akacjowa 38"?

Justo - bogaty, zły i agresywny mąż, wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę, Carmen, która jest w zaawansowanej ciąży. Ta, w odruchu samoobrony, uderza go twardym narzędziem w głowę i jest pewna, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą, zabierając Justo cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Kobiety wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. W trakcie ucieczki Carmen rodzi dziewczynkę, którą nazywa Inocensją.

Matka Carmen decyduje, że małą trzeba zostawić w przyklasztornym przytułku. Carmen przysięga sobie, że po nią wróci. Jadą pociągiem do miasta, gdzie przebywa brat Carmen, Pablo. Carmen krwawi i jest umierająca. Pablo sprowadza lekarza, Germana, który ratuje jej życie. Najwyraźniej lekarz zaczyna się też nią interesować jako mężczyzna. Pablo decyduje, że matka i siostra muszą zmienić imiona i odtąd przybierają imiona Guadalupe i Manuela.