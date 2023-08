Akacjowa 38 - Rita umiera, wyjawi prawdę! To wydarzy się w serialu do końca sierpnia [27.08.23 r.] sier

Umierająca Rita wyznaje Germanowi, że to Cayetana otruła ich córkę, Carlotę! Co zrobi German? Przeczytaj streszczenia serialu "Akacjowa 38". Telenowela emitowana jest na antenie TVP od poniedziałku do piątku o godzinie 18.45. Serial "Akacjowa 38" miał swoją premierę w 2015 roku, w sumie nakręcono półtora tysiąca odcinków. Polscy widzowie mogą ją oglądać od 2023 roku.