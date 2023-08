"Akacjowa 38" - Rita umiera! Co wydarzy się do końca sierpnia w serialu? [22.08.2023 r.] sier

Umierająca Rita wyznaje Germanowi, że to Cayetana otruła ich córkę, Carlotę! Co zrobi German? Przeczytaj najnowsze streszczenia serialu "Akacjowa 38". Serial emitowany jest na antenie TVP od poniedziałku do piątku o godzinie 18.45. Telenowela "Akacjowa 38" miała swoją premierę w 2015 roku, w sumie nakręcono półtora tysiąca odcinków. Polscy widzowie mogą ją oglądać od 2023 roku.