"Akacjowa 38". Justo zdemaskowany? German już wie! Sprawdź, co się wydarzy w nowych odcinkach serialu [13.08.23 r.] Michał Sierek

Co wydarzy się w najnowszych odcinkach w serialu "Akacjowa 38"? Claudio zostaje zaatakowany na ulicy, a powodem jest jego orientacja seksualna. German znajduje notatki i książki. Po ich sprawdzeniu podejrzewa, że Justo symuluje amnezję! Co na to Manuela? Streszczenia najnowszych odcinków hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38" zamieszczamy w galerii.