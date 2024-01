Akacjowa 38 - Cayetana chce śmierci Manueli! To wydarzy się na początku 2024 roku w serialu [4.01.2024] sier

Niebawem w serialu "Akacjowa 38": Manuela jest zrozpaczona po śmierci Justa i Inocencji. Zostaje oskarżona o tę zbrodnie, a Cayetana robi wszystko, by dzięki fałszywym zeznaniom świadków została skazana na śmierć. German robi wyszystko, by jej pomóc. Co wydarzy się na początku 2024 roku w serialu "Akacjowa 38? Streszczenia wszystkich odcinków, które zobaczymy do 10 stycznia przeczytasz w galerii.