Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w serialu pod koniec stycznia: Groby Manueli i Germana zostają otwarte! [24.01.24] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można pod koniec stycznia i na początku lutego. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Lekarz odkrywa, dlaczego Maximilian jest impotentem. Cayetana chce doprowadzić do otwarcia grobów Germana i Manueli. Maria Luisa nie radzi sobie z robotnikami odnawiającymi kamienicę jej ojca. Fabiana uważa, że Cayetana jest niewinna i że jej uwięzienie jest błędem. Co jeszcze się wydarzy?