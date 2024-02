Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w połowie lutego: Kto jest prawdziwą Cayetaną? [12.02.24 r.] MIKIR

Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można w połowie lutego. Wkrótce w serialu: Ramón upija się, by uśmierzyć cierpienie spowodowane rozłąką z Trini. Cayetana gości żołnierzy, ale nie robi tego bezinteresownie - ma w tym swój cel. Oszustwo budowlane Lourdes wychodzi na jaw. Królowa zaprasza Cayetanę na spotkanie. Co jeszcze się wydarzy?