Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w połowie lutego: Kto jest prawdziwą Cayetaną? [10.02.24 r.]

Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w po...

To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 w połowie lutego: Ramón upija się, by uśmierzyć cierpienie spowodowane rozłąką z Trini. Cayetana gości żołnierzy, ale nie robi tego bezinteresownie - ma w tym swój cel. Oszustwo budowlane Lourdes wychodzi na jaw. Królowa zaprasza Cayetanę na spotkanie. Mauro informuje Teresę, że to ona jest prawdziwą Cayetaną. Fabiana przeszukuje szuflady Lourdes i zostaje przyłapana. Teresa wraca na Akacjową w poszukiwaniu prawdy o swojej przeszłości. Rosina decyduje się na operację plastyczną. Mauro jest coraz bardziej zauroczony Teresą. Czy doktor Maila, który ma podjąć się operacji Rosiny, jest oszustem? Teresa traci przytomność na przyjęciu Cayetany.Więcej o tym, co zobaczymy w odcinkach Akacjowej 38 w połowie lutego na kolejnych slajdach galerii. Kliknij i przeczytaj streszczenia odcinków ► kadr z serialu Akacjowa 38