Akacjowa 38 (Acacias 38) - to wydarzy się w drugiej połowie grudnia. Podwójna śmierć w telenoweli! [13.12.2023 r.] Mikołaj Romanowski

Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można w połowie grudnia, zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Cayetana wini za śmierć córki Manuelą i Germana. Justo zamierza porwać Inocencię i zabić pilnujące ją kobietę. Jesus Guerra oświadcza Celii, że jeśli zgodzi się na romans z nim, to pomoże jej mężowi zrobić polityczną karierę. Co jeszcze się wydarzy?