Akacjowa 38 (Acacias 38) - to wydarzy się po weekendzie na początku stycznia. Manuela umrze! [7.01.2024 r.]

Acacias 38 - co się wydarzy po weekendzie?

Sprawdzamy, co wydarzy się w popularnej hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38" (Acacias 38) po weekendzie, na początku stycznia 2024. Przypominamy, że Telewizja Polska emituje odcinki serialu "Akacjowa 38" także w soboty. Hiszpańską telenowelę ("Acacias 38") oglądać można zatem od poniedziałku do soboty o godz. 18.45 na antenie telewizyjnej "Dwójki" (powtórki odcinków serialu emitowane są na tej samej antenie o godz. 13.15).

Akacjowa 38 - co wydarzy się po weekendzie na początku stycznia 2024?

Sprawdź, co wydarzy się wkrótce w serialu "Akacjowa 38". Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane po weekendzie na początku stycznia 2024. Wkrótce w serialu: Manuela odwiedza grób córki i żegna się z nią na zawsze. Manuela doprowadza Cayetanę do łez. Manuela i German wypijają truciznę. Ursula dokonuje zbrodniczego czynu, wskutek którego Manuela traci życie! Nikt na Akacjowej nie ma świadomości tego, co się naprawdę stało! Zobacz, co jeszcze wydarzy się w telenoweli. Streszczenia odcinków publikujemy w galerii..