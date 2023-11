Agnieszka Woźniak-Starak - stylizacje nie tylko na jesień i zimę. Zobacz jak ubiera się gwiazda telewizji [9.11.23]

Tak ubiera się Agnieszka Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak znana jest z zamiłowania do mody, a jej kreacje przyciągają uwagę. Kiedyś w TVN przyznała, że choć część ubrań sprzedaje lub oddaje, to wiele z nich kolekcjonuje, by wyciągnąć po latach. Dziennikarka stwierdziła, że uwielbia łączyć starą garderobę z nową. Próbuje również dobierać takie ubrania, które są ponadczasowe. Choć nad taką ilością ciuchów trudno zapanować, zapewnia, że w jej garderobie panuje porządek.