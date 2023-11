Agnieszka Włodarczyk wkrótce skończy 43 lata, a wciąż wygląda jak nastolatka. Jaki jest sekret jej urody? [zdjęcia]

Agnieszka Włodarczyk urodziła się 13 grudnia 1980 roku w Sławnie. Zadebiutowała jako aktorka mając 14 lat. Zagrała wtedy z musicalu "Metro" w teatrze Studio Buffo. Jako aktorka filmowa zadebiutowała w 1997 roku w wieku 17 lat w produkcji Macieja Ślesickiego "Sara", gdzie zagrała u boku Bogusława Lindy. W tym samym roku trafiła na plan serialu "13 posterunek", w którym występowała do 2000 roku. Te dwie ostatnie role dały jej rozpoznawalność i dzięki nim zyskała sporą popularność. Oprócz tego, że nadal gra w filmach, to nagrywa piosenki i angażuje się w akcje charytatywne, głównie na rzecz zwierząt.

► To może Cię zainteresować: Oliwia Bieniuk to córka przedwcześnie i tragicznie zmarłej aktorki, Anny Przybylskiej. 18 października Oliwia Bieniuk skończyła 21 lat. W tym wieku jej mama poślubiła Jarosława Bieniuka, ojca Oliwii i jej rodzeństwa. Internauci składają życzenia Oliwii i komplementują jej urodę. Zobacz zdjęcia Oliwii Bieniuk w artykule.

► To może Cię zainteresować: Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do artykułu - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.