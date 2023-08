Agata Konarska z TVP wygląda obłędnie. Trudno uwierzyć, że ma 50 lat! [zdjęcia - 1.08.23]

Kim jest Agata Konarska?

Agata Konarska urodziła się 14 kwietnia 1973 roku w Warszawie, ale już jako kilkumiesięczne dziecko zamieszkała z rodzicami we Francji. Jej ojciec, Włodzimierz Konarski, był dyplomatą, co wiązało się z częstymi przeprowadzkami. W związku z tym, Agata Konarska uczyła się nie tylko we Francji, ale również w Szwecji i Austrii.

Ukończyła studia z handlu zagranicznego i cybernetyki na Uniwersytecie Wiedeńskim, a także podyplomowe studia ekonomiczne w Paryżu oraz zarządzanie gospodarką na Uniwersytecie Warszawskim.

