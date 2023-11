Adwent 2023 - kiedy się rozpoczyna? Czym jest adwent, jakie zwyczaje są z nim związane?

Czym jest adwent?

Słowo "adwent" pochodzi z łacińskiego adventus, co oznacza "przyjście." To czas przygotowania na nadejście Jezusa Chrystusa. Tradycja Adwentu zaczęła się kształtować w IV wieku. Należy ją łączyć z początkiem obchodzenia przez chrześcijan świąt Bożego Narodzenia. Pierwsze ślady historyczne prowadzą do liturgii hiszpańskiej i galicyjskiej. W Rzymie ten okres zaczął być obchodzony dopiero pod koniec VI wieku.

Kiedy rozpoczyna się adwent w 2023 roku?

Warto zaznaczyć, że chociaż adwentowi towarzyszy atmosfera ciszy i przygotowania, to nie jest to okres postny i pokutny w takim wymiarze, jaki znamy z okresu przed Wielkanocą. Adwent posiada bardziej charakter refleksyjny. Kościół katolicki zachęca w tym czasie do udziału w rekolekcjach oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Nie należy zapominać, że to również okres, w którym nie powinno zabraknąć miejsca na radość związaną z nadejściem Jezusa.