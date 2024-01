500 plus zamiast 800 - niektórzy dostaną niższą wypłatę świadczenia! Co w takim przypadku zrobić? [11.01.24]

Nie ma wyrównania 500 plus do 800 zł za 2023 r.!

Terminy wypłat bez zmian

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, informuje, że ZUS aktualnie realizuje akcję podwyższania kwoty świadczenia wychowawczego, trwającą do końca lutego. Mimo że zasada jest taka, że świadczenie w nowej wysokości, czyli 800 zł na dziecko, powinno być wypłacane w dotychczasowym terminie, istnieje możliwość, że w styczniu niektórzy rodzice otrzymają jeszcze 500 zł. Dotyczy to sytuacji, w których zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Terminy wypłat 800 plus będą takie same jak były w przypadku 500 plus i świadczenia będą wypłacane w 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dniu miesiąca.

500+ możliwe przypadki konieczności wyjaśnienia

Najczęściej dotyczy to wniosków innych wnioskodawców o przyznanie świadczenia wychowawczego na to samo dziecko lub odwołań od rozstrzygnięć ZUS. Jeśli ZUS musi prowadzić postępowanie wyjaśniające, na kontach niektórych świadczeniobiorców w styczniu mogą pojawić się płatności w wysokości 500 zł zamiast 800 zł.

Co zrobić, jeśli na konto wpłynęła niższa kwota świadczenia

ZUS jednocześnie informuje, że krążąca w internecie informacja, dotycząca wyrównania świadczenia 500+ do kwoty 800 zł za okres od sierpnia 2023 r. do grudnia 2023 r. jest fałszywą (tzw. fake news). Nieprawdą jest, że złożenie do oddziału ZUS wypełnionego druku WYR.8P spowoduje wyrównanie świadczenia z tytułu Programu Rodzina 500+ do 800 zł za drugą połowę 2023 r.