500 plus zamiast 800? Co w takim przypadku zrobić? Rzecznik ZUS wyjaśnia [25.01.2024 r.]

Nie ma wyrównania 500 plus do 800 zł za 2023 r.!

Program Rodzina 500 plus. Automatyczne zmiany i możliwe wyjątki

Terminy wypłat bez zmian

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, informuje, że ZUS aktualnie realizuje akcję podwyższania kwoty świadczenia wychowawczego, trwającą do końca lutego. Mimo że zasada jest taka, że świadczenie w nowej wysokości, czyli 800 zł na dziecko, powinno być wypłacane w dotychczasowym terminie, istnieje możliwość, że w styczniu niektórzy rodzice otrzymają jeszcze 500 zł. Dotyczy to sytuacji, w których zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Terminy wypłat 800 plus będą takie same jak były w przypadku 500 plus i świadczenia będą wypłacane w 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dniu miesiąca.

500+ możliwe przypadki konieczności wyjaśnienia

Najczęściej dotyczy to wniosków innych wnioskodawców o przyznanie świadczenia wychowawczego na to samo dziecko lub odwołań od rozstrzygnięć ZUS. Jeśli ZUS musi prowadzić postępowanie wyjaśniające, na kontach niektórych świadczeniobiorców w styczniu mogą pojawić się płatności w wysokości 500 zł zamiast 800 zł.

500 zamiast 800? Rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego wyjaśnia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pierwsze świadczenia wychowawcze w nowej wysokości tj. 800 zł przekazał pod koniec grudnia. Wypłaty 800 plus są realizowane na bieżąco z urzędu w 10 terminach płatności. Jeżeli rodzic lub opiekun otrzymał w styczniu niższe świadczenie, to oznacza, że w jego sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, bo np. wpłynął wniosek drugiego rodzica o świadczenie wychowawcze na to samo dziecko- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Może więc się zdarzyć, że na jedno dziecko rodzic dostał 800 zł a na drugie, w którego sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające 500 zł. W takiej sytuacji nie należy składać dodatkowego wniosku do ZUS-u. Zakład po zakończeniu wyjaśnienia sprawy wypłaci wyrównanie od stycznia, jeśli świadczenie należy się danemu opiekunowi. Dotyczy to bardzo niewielkiej grupy osób - dodaje rzeczniczka