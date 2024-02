45-letnia Joanna Koroniewska pozuje topless. Zobacz jak odpowiedziała hejterom! [1.02.2024]

Joanna Koroniewska urodziła się w 1978 roku w Toruniu. Widzowie znają ją przede wszystkim z roli w serialu "M jak miłość", gdzie wcieliła się w rolę Małgosi Mostowiak . Żona Macieja Dowbora pojawiła się niedawno na okładce magazynu "Viva!". Roześmiana aktorka ubrana jest jedynie w białe spodnie, górną część ciała zasłania rękoma. Ma też na sobie piękny perłowy naszyjnik z wielkim sercem. Tytuł okładki to "Nie chcę być idealna" .

Joanna Koroniewska topless - wylał się hejt

"Ochyda nigdy nie była piękna i po co się tak pokazywać".

Niektórzy chyba nie do końca zrozumieli przesłanie 45-letniej aktorki i niestety w sieci wylał się na nią hejt. Joanna Koroniewska odpowiedziała hejterom zamieszczając na Instagramie slajdy z "najciekawszymi" cytatami . Poniżej zamieszczamy niektóre z nich (celowo zachowujemy oryginalną pisownię).

Odważne zdjęcia Koroniewskiej w magazynie "Viva!". Odpowiedź aktorki

Wiedzieliśmy już na etapie pracy nad nią (okładką - przyp. red.), że wywoła sporo zamieszania (wrzucam tylko kilka komentarzy z IG ViVy) zwłaszcza wśród tych odbiorców, którzy kompletnie nie rozumieją DLACZEGO dojrzała kobieta może czuć się DOBRZE, lepiej niż kiedykolwiek we własnym ciele?! - napisała w poście na Instagramie Joanna Koroniewska. - Może. Bo pokochała siebie. Ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami. Pokochała siebie bardziej niż kiedykolwiek. Bo wie, że „w tym wieku” wcale nie musi czuć się gorzej. Ba, czuje się nawet lepiej niż kiedykolwiek. Wie, że może „pozwolić” sobie na więcej. Bo już się nie boi opinii innych. Zwłaszcza tych, na których to opinii najmniej jej zależy - stwierdza aktorka, która dodaje, że nigdy nie przyjęła propozycji rozbieranej sesji do czasopisma dla mężczyzn, bo nigdy nie chciała się czuć uprzedmiotowiona.