40 lat temu zagrał Darka Tarkowskiego w serialu "Siedem życzeń". Tak dziś wygląda Daniel Kozakiewicz [1.04.2024 r.]

"Siedem życzeń" to serial telewizyjny, który nakręcony został w 1984 roku według scenariusza Macieja Zembatego (Zembaty podkładał głos pod postać mówiącego kota) i Andrzeja Kotkowskiego. Reżyserem jest Janusz Dymek. Role główne zagrali m.in. Daniel Kozakiewicz, Izabella Olejnik i Witold Dębicki, a Maciej Zembaty udzielił głosu postaci kota. Na potrzeby produkcji zespół Wanda i Banda nagrał aż 9 piosenek, a tytułowy utwór stał się jednym z największych hitów tej grupy. Co ciekawe, twórcą muzyki do serialu był John Porter, który zagrał też epizodyczną rolę w serialu.

Darek Tarkowski - w jego rolę wcielił się Daniel Kozakiewicz

Dlaczego nie został aktorem?

Daniel Kozakiewicz jednak nie zajął się zawodowo aktorstwem - chciał zostać elektronikiem, ale nie udało mu się. Jak sam mówi, wyrzucono go z technikum, gdy zorientowano się, że nie umie matematyki. Dwukrotnie i bez powodzenia zdawał do szkoły filmowej w Łodzi. Studiował psychologię, której jednak nie ukończył i skończył dziennikarstwo. Jednak prawdziwą jego pasją stało się fotografowanie i podróżowanie. W 2000 roku wyemigrował do Peru i tam w Limie przez 11 lat zajmował się fotografią artystyczną. Następnie wrócił do Polski. Prowadzi w Warszwie szkołę improwizacji teatralnej „Teraz Impro Start”.